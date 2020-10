Ein brünftiger Hirsch ist auf der Suche nach einem Weibchen bis mitten in die Stadt Salzburg gelaufen. Dort wurde er in der Nacht auf Donnerstag in der Nähe des Zentrums von seinem Besitzer mit Unterstützung der Polizei eingefangen und wieder zurück in sein Gehege nach Ostermiething im Bezirk Braunau in Oberösterreich gebracht. Dort warteten seine 13 Hirschkühe, die er am vergangenen Sonntag einfach im Stich gelassen hatte.