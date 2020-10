Rogan war in seiner Funktion des Mental-Coaches des Nationalteams in Israel, und da positiv auf das Coronavirus getestet worden. Statt sich wie vorgeschrieben für zwei Wochen im Land in Quarantäne zu begeben, hat er vor dem seinen Flug umgebucht und war über Deutschland an seinen Wohnort in die USA geflogen. Die Verständigung des Flughafens durch die Behörden sei zu spät gekommen. Israels Fußball-Verband erwägt nun eine Zivilklage gegen Rogan.