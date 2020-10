Oscar Otte bezwang unseren Dennis Novak in der ersten Runde in Köln überraschend klar 6:2, 6:2 und jetzt darf er gegen einen der größten Namen des Turniers spielen, gegen den Argentinier Diego Schwartzman. Im Achtelfinale der bett1HULKS-Championships ist der Thiem-Freund Schwartzman klarer Favorit, doch Otte zeigte in Köln schon mehrmals: Er ist immer für eine Überraschung gut. Mit dem LIVESTREAM von krone.at sind Sie auch diesmal hautnah dabei. Hier sind die aktuellen Wettquoten!