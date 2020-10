Wie das Marktamt einmal mehr betont, sei „Grundvoraussetzung für das Funktionieren der heurigen Weihnachtsmärkte in Wien jedenfalls das verantwortungsvolle Verhalten der BesucherInnen“, so Sprecher Alexander Hengl. So wird appelliert, sich an die Schutzmaßnahmen - insbesondere Maskenpflicht und Sicherheitsabstand zu halten. Sämtliche Lebensmittel- und Gastronomiestände werden zudem, wie in jedem Jahr, in Hinsicht auf Hygiene Kontrollen unterzogen, betonte das Marktamt.