Strengere Regeln im Krankenhaus

Um das Einschleppen in Krankenhäuser zu vermeiden, werden nun die Besucherströme in den KABEG-Häusern genauer gelenkt. „Aufgrund der aktuellen Virusprävalenz sind wir gezwungen, beim Besuchermanagement restriktiver vorzugehen. Der Schutz der Patienten und Mitarbeiter hat höchste Priorität,“ betont Vorstand Arnold Gabriel. In den Akutspitälern ist pro Patient in der Regel ein Besucher pro Tag erlaubt und die Besuchszeit ist auf 30 Minuten beschränkt. Die Besucher müssen sich am Vortag telefonisch anmelden und erhalten einen Termin zugewiesen, außerdem gilt das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und Einhalten der Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Namen werden registriert. Die neuen Regeln gelten ab 27. Oktober.