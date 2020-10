Social Distancing

Forscher Bittner wählt einen anderen Ansatz, der auf Abstand und Respekt beruht. 15 Jahre lang ist er jeden Sommer in den pittoresken Naturlandschaften Alaskas unterwegs, und hat mit der Bärin Luna und dem Bären Balu bereits eine einzigartige Beziehung aufgebaut. Abstand mit Maß und Ziel sind das wichtigste Credo, mehr als zwei Meter geht Bittner nicht an die pompösen Tiere ran, außer sie nähern sich ihm aus Neugierde oder Hunger, weil das alljährliche Eintreffen der Lachse an der Küste sich wieder einmal verzögert und die Bärenfamilien dadurch weder sich, noch ihre Jungen adäquat ernähren können. Bittner redet beruhigend auf die Bären ein und verspürt auch keine Angst, wenn sich ihm nicht so vertraute Zeitgenossen nähern.