Magenta setzt bei 5G weiter auf Huawei. „Wir brauchen Huawei, also auch aus einer gewissen Wettbewerbsdynamik, damit der Wettbewerb im Markt bestehen bleibt. Sonst wird am Ende des Tages der Konsument höhere Preise für die Digitalisierung zahlen“, so Magenta-Chef Andreas Bierwirth am Donnerstag.