Am vierten Tag der bett1HULKS-Championships in Köln treffen im Achtelfinale einer der Favoriten des Turniers, Jannik Sinner und der Mann, der partout nicht als Doppel-Spezialist gelten will, Pierre-Hugues Herbert aufeinander. Mit dem LIVESTREAM von krone-at verpassen Sie nichts von dieser großartigen Partie. Hier sind die aktuellen Wettquoten.