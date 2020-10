Auch in Spielhälfte zwei war Müller mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichter-Gespanns nicht einverstanden. „Das ist doch Wahnsinn. What is this?“ Und was sagt Trainer Hansi Flick zu den Worten von Müller? „Habe ich nicht gehört“, antwortet er nach dem Spiel mit einem Lächeln. Da konnte dann auch Offensivmann Müller schon wieder lachen: Mit dem klaren Erfolg legten die Bayern einen optimalen Start in die Königsklasse hin.