Die Flucht aus der Quarantäne in Israel nach einem positiven Corona-Test war die bisher größte Verhaltensauffälligkeit des früheren Schwimm-Stars. Christoph Steininger, Virologe an der Uni Wien, sagt über die Reise mit zwei Linienflügen in die USA: „Das war egoistisch und nicht sehr gescheit. Er hat andere Reisende gefährdet.“