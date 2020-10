Mit 631 Millionen Euro den 19-fachen Marktwert Rapids. „Die Schere geht immer weiter auseinander. Geld schießt zwar keine Tore, aber es macht es leichter, Tore zu schießen“, philosophiert Kühbauer. „Doch nicht immer gewinnt die spielerische Note. Nur verteidigen wird zu wenig sein. Wir wollen uns messen, zeigen, was wir können. Dann werden wir sehen, was uns fehlt, was wir noch brauchen und was wir nie haben werden“ ... oder man nimmt neben der Erfahrung auch noch was „Zählbares“ mit.