Dafür gab‘s punkto Euro-Prämien Erleichterung: Der Europäische Fußballverband hat bestätigt, dass die Zahlungen für die Teams der Königsklasse und Europa League - also auch jene an Rapid, LASK und Wolfsberg - in dieser Saison nicht erhöht werden. Aber - und das ist in diesen Zeiten wichtiger - sie werden auch nicht gesenkt.