Für die Einsatzkräfte war es am Abend des 9. Septembers in einer Salzburger Wohnuung ein grausamerAnblick: Sie fanden in der vollgefüllten Badewanne das tot achtjährige Mädchen – ertränkt von der eigenen Mutter. Die 42-Jährige wollte sich selbst das Leben nehmen, ihr Versuch scheiterte. Daraufhin rief den Frau den Notruf.