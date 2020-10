Zwei Saisonen spielten die beiden gemeinsam bei der Wiener Austria Seite an Seite, ehe Junuzovic die Violetten im Winter 2012 Richtung Werder Bremen verlassen hatte. Stankovic blieb, wurde mit Trainer Peter Stöger später Meister und spielte danach unter Nenad Bjelica Champions League. Die Königsklasse war also für den mittlerweile 34-jährigen Steirer am Mittwoch nicht unbedingt Neuland - wobei, in der Rolle des Reporters dann doch.