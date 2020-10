Yakari ist der Held einer seit Jahrzehnten beliebten Schweizer Comicreihe. Der erste Comic mit den Abenteuern von Yakari erschien am 12. Dezember 1969 in einer Schulzeitschrift. Vom französischsprachigen Original gibt es 39 Bände, auf Deutsch übersetzt erschienen seit 1974 ebenfalls mehr als 30 Bände mit den Geschichten des Indianerjungen. Im Fernsehen ritten Yakari und Kleiner Donner zunächst in den 80er-Jahren durch eine erfolgreiche Zeichentrickserie und kehrten von 2005 bis 2017 für eine Neuauflage zurück. Jetzt feiert der kleine Indianer sein großes Kino-Debüt!