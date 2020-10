Ein 58-jähriger Kraftfahrer aus Garsten fuhr am Mittwochnachmittag in seinem Heimatort mit einem voll beladenen Betonmisch-Lkw auf der B 115.

Nach kurzer Fahrt verlor er unbemerkt Fertigbeton durch die Betonrutsche am Heck. Nach etwa 2,5 Kilometern Fahrt konnte der Lenker durch andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht und gestoppt werden.