Prinzipiell rät Erwin Lettner, der Stützpunktleiter in Innsbruck, dazu, die Winterreifen frühzeitig anzubringen. Denn „auch wenn es am Nachmittag noch deutliche Plusgrade hat, weisen die Straßen bereits eine Temperatur auf, bei der die Sommerreifen nicht mehr optimal sind“. Beim Wechsel muss dabei auf die sogenannte „Vier-mal-vier-mal-vier-Regel“ geachtet werden. Was nichts anderes heißt, als dass am Fahrzeug vier gleiche Reifen sein sollten, die nicht länger als vier Jahre in Gebrauch sind und noch über vier Millimeter Profiltiefe aufweisen.