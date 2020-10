Der Vorfall hat sich Freitag kurz vor 23 Uhr ereignet. Mit fast zwei Promille intus soll der Polizeiarzt in einer Café-Bar aufdringlich geworden sein. Eine 32-Jährige wehrte den lästigen Gast ab. Dabei dürfte sie ihn mit ihren Fingernägeln am Hals gekratzt haben. Der betrunkene Cassanova verlor die Nerven. Mit der Faust schlug er der Frau ins Gesicht. In Panik flüchtete die Verletzte in ein Nebenzimmer. „Sie hielt die Tür zu, der Angreifer trat sie ein“, so eine Zeugin. Der Kellner rief die Polizei. Den alarmierten Beamten habe der Täter erklärt, dass Kratzer am Hals eine schwere Verletzung seien und er ins Krankenhaus eingeliefert werden müsse. Als die Rettung verständigt wurde, wollte der Chefarzt der Polizei nicht mehr ins Spital, sprang in ein wartendes Taxi und rauschte ab. Von ihrem Freund ins Krankenhaus gebracht wurde hingegen das 32-jährige Opfer.