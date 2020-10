„Alle ,Rand-Gemeinden’ (See, Kappl und Galtür) sind wesentlich von der touristischen Entwicklung und Investitionen des Zugpferdes Ischgl abhängig. Alle Investitionen im Tal (und die sind beträchtlich) hängen direkt von den hart erarbeiteten touristischen Erfolgen der Betriebe ab. Ich vermute, dass in ein, zwei Jahren dann die Frage gestellt wird, warum denn in unserer Region nur mehr ein Bruchteil der vergangenen Jahre investiert wird. Das wäre dann ja wieder einmal ein Grund, um auf die Tourismusbetriebe und Regionen draufzuhauen! Wir würden uns einfach etwas mehr Respekt für unseren wirtschaftlichen Erfolg der Vergangenheit, unser tägliches Bemühen und unseren Fleiß erwarten. Während andere in den schönsten Jahreszeiten ihren Urlaub genießen, bemühen wir uns monatelang diesen Gästen einen schönen Urlaub zu bescheren. Wir haben noch nicht erkannt, was daran unredlich, gierig oder unmoralisch sein soll! Die Schaffung von Arbeitsplätzen wird in den nächsten Jahren in diesem Umfeld schwierig, aber das ist eine andere Geschichte“, schreibt ein Paznauner Hotelier.