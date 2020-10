Ja, was war denn da los? Nicht einmal 19 Minuten spielten die Salzburger in der neuen Champions-League-Saison, da lagen sie schon mit 0:1 zurück. Portugals 35-facher Nationalspieler Eder (32) traf per Kopf zur Führung für Lok Moskau, aber der 1,90-Meter-Mann hatte es gegen den nur 1,72 Meter „kleinen“ Zlatko Junuzovic im Luftduell auch wirklich leicht.