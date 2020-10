Nicht gesellschaftsfreundlich. Und es ist genau diese Ungewissenheit, die die Menschen derzeit so denken, handeln und sagen wir es ehrlich: auch auf Corona-Maßnahmen pfeifen lässt. So lesen wir heute in einer uns vorliegenden Unique-Research-Studie, dass 70 Prozent der Befragten einen zweiten Lockdown als „falsche Entscheidung und nicht sinnvoll“ erachten. Natürlich müsse man hier differenzieren, sagt dazu Meinungsforscher Peter Hajek, denn nicht jeder, der eine Maßnahme für sinnvoll hält, verweigert diese auch. Klar sei aber: Die Verunsicherung in der Gesellschaft wächst. Das liege daran, dass „die Politik Maßnahmen setzt, die zum Teil von Experten in Frage gestellt werden. Doch Maßnahmen müssen logisch und nachvollziehbar sein, sie brauchen gute Erklärungen. Gibt es die nicht, sind sie auch nicht gut.“ 70 Prozent der Befragten, wünschen sich übrigens auch, dass Experten in der Krise die Führung übernehmen. Frei und unpolitisch nach der Internationalen: Hört ihr die Signale…?