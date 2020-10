Sicherheit an oberster Stelle

An oberster Stelle steht daher das Thema Sicherheit. Die Maßnahmen der Bergbahnen reichen von Maskenpflicht über Desinfektion, verlängerten Betriebszeiten und Après-Ski-Verboten bis hin zum kontaktlosen Online-Verkauf von Skipässen. „Am Nassfeld werden zudem eigene Buddys - Ansprechpartner - unterwegs sein, die Gästen für Fragen und Hilfe zur Verfügung stehen“, sagt Gruber. Außerdem werde an einem Buchungs- und Stornoangebot für Schulskikurse gearbeitet, um auch Schülern trotz der Corona-Krise die Möglichkeit zu geben, Wintersport zu betreiben.