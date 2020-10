Achteinhalb Autostunden oder fast 900 Kilometer trennen die Fischer-Zentrale in Ried und das Werk in Mukatschewo in der Ukraine, wo die großen Mengen an Skiern der Innviertler erzeugt werden. Ausgerechnet dort wütete vor eineinhalb Wochen ein Brand und zog Teile der Produktion arg in Mitleidenschaft. Als Auslöser wird ein Kurzschluss vermutet, mehrere Anlagen zur Skiherstellung sind zerstört, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.