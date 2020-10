Nach fast zwei Monaten ging am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht der Prozess gegen 13 Mitglieder des „Staatenbund Österreich“ zu Ende. Am Vormittag zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück, am Nachmittag fielen die Urteile. Die „Präsidentin“ ist auch in der zweiten Auflage des Verfahrens für schuldig der versuchten Bestimmung zum Hochverrat befunden worden, ebenso erneut wegen der Gründung einer staatsfeindlichen Verbindung. Sie erhielt zwölf Jahre Haft.