Die Absagen-Flut im Fußball-Unterhaus nimmt kein Ende. Am Mittwoch teilte Regionalligist SAK mit, dass (erneut) ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Quarantäne für die komplette Mannschaft steht an. Indes arbeitet St. Johann bereits an einem Konzept für das Heimspiel am Montag gegen die Austria.