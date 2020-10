In Kärnten sind am Mittwoch 49 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung mitteilte, wurden an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik in Klagenfurt ein Lehrer und zwei Studenten positiv getestet. Das Contact Tracing war im Laufen, die Uni wird bis 3. November geschlossen. Wo es möglich ist, wird auf Distanzlehre umgestellt, es wird zum Beispiel Videostreams aus Lehrsälen geben.