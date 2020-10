Hermann Pernsteiner ist in seiner dritten großen Radrundfahrt am Mittwoch nur ganz knapp am großen Coup in Form eines Etappensiegs vorbeigeschrammt! Der Niederösterreicher kletterte auf der 17. Etappe des Giro d‘Italia mit drei Anstiegen der ersten Kategorie nach Madonna di Campiglio (203 km) als Mitglied einer Spitzengruppe auf den zweiten Rang, 31 Sekunden hinter dem Australier Ben O‘Connor.