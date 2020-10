Das vom Virologen Christoph Steininger gegründete Unternehmen „Lead Horizon“ bietet allerdings bereits PCR-Test-Kits an, die in Apotheken und Drogeriemärkten für den Heimgebrauch erhältlich sind. In einem Schreiben an den Bundeskanzler führte der Mediziner als Indiz für die von ihm konstatierte Blockade durch das Rote Kreuz an, dass Foitik eben die drei Millionen Euro für die Digitalisierung der Covid-Tests veranschlage, „obwohl es diese bereits als patentiertes Produkt von ,Lead Horizon‘ gibt und von eben diesem RK seit Monaten bekämpft wird“.