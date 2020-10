Jubel in Salla! Etwa eine halbe Stunde hat es gedauert, bis tatsächlich der erste Lkw die errichtete Sperre im Ortsteil von Maria Lankowitz in der Weststeiermark durchfährt. Leider ist es kein Mautflüchtling, der sich die Kosten für Tunnels und Autobahn sparen will. Der Fahrer bekommt einen Zettel in die Hand gedrückt („Stoppt den Lkw-Wahnsinn“) und darf die enge und kurvige Straße weiter befahren.