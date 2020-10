Verunsicherung wächst in der Bevölkerung

So gaben 70 Prozent der Befragten an, einen zweiten Lockdown als „falsche Entscheidung und nicht sinnvoll“ zu erachten. Natürlich müsse man hier differenzieren, sagt Hajek, denn nicht jeder, der eine Maßnahme nicht für sinnvoll hält, verweigert diese auch. Klar sei aber: Die Verunsicherung in der Gesellschaft wächst.