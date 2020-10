Christa Sommerer ist Anrainerin in der Nachbarschaft des Linzer Petrinums. Hier sorgen „Elterntaxis“ am Morgen vor der Schule und in allen Straßen rundum für Überlastung. „Unübersichtlichkeit entsteht und die sorgt für viele Gefahren für jene Kinder, die zu Fuß unterwegs sind“, sagt sie. Zudem leiden die Anrainer unter Lärm und Abgasen.