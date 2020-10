Bereits einige Tage zuvor wurde in Maria-Anzbach im Bezirk St. Pölten die Feuerwehr zu einem ähnlichen Notfall gerufen. Eine Frau hatte den Schlüssel im Zündschloss stecken gelassen und irrtümlich das Auto versperrt, in dem sich aber noch ihr wenige Monate altes Kind befand. Die schnell herbeigeeilten Florianis konnten die Tür mit Keilen aufdrücken und danach mit einem Draht das Auto öffnen. Auch dieses Kind konnte rasch und wohlauf von seiner Mama in den Arm genommen werden.