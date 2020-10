Diese fruchtbare Beckenlandschaft nordöstlich von Klagenfurt gilt aber nicht nur als Kornkammer, sondern auch als eine der Geburtsstätten Kärntens. Bereits in der Schule habe ich über die Bedeutung des Herzogstuhls am Zollfeld, DEM Kärntner Rechtsdenkmal und Zentrum der Inthronisation unserer Landesfürsten, erfahren. Auch dass die Herzogstadt St. Veit bis 1518 Hauptstadt Kärntens war. Kein Wunder also, dass in dieser Region, Feinschmecker, wie ich einer bin, auch heute noch in wahrlich fürstliche Genüsse kommen.