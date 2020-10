Mit einigen Deals in den letzten Transfer-Tagen (Douglas Costa, Bouna Sarr, Marc Roca, Tiago Dantas und Eric Maxim Choupo-Moting) reagierten die Verantwortlichen - und sorgten damit für Ruhe innerhalb der Mannschaft. Diese trifft am Mittwochabend (21 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) zum Auftakt in der Champions League auf den spanischen Spitzenklub Atletico Madrid.