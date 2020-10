Am Dienstag gegen 18 Uhr versuchte ein 18-Jähriger in einem Kaufhaus in der Grazer Innenstadt Bekleidung zu stehlen. Ein 17-Jähriger agierte dabei als „Aufpasser“. Keiner der beiden hatte aber offenbar mit der Videoüberwachung gerechnet, die von einem Ladendetektiv genau im Auge behalten wurde.