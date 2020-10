Noch wurde kein Influenzavirus in Europa entdeckt. Die erste große Grippewelle wird im Jänner erwartet. Doch die Produktion der Vakzine für unsere Breitengrade ist bereits eingestellt. Jetzt geht es ums Verteilen. Österreich konnte sich 1,86 Millionen Dosen sichern, also mehr als doppelt so viel wie in den Jahren zuvor. Geliefert wird etappenweise.