Seit vier Wochen hält er sich bei Bundesligist Hartberg fit. „Ich bin so dankbar, dass ich hier total integriert werde - dadurch bin ich voll fit. Aber im Kader ist kein Platz frei, andere Angebote gibt’s auch nicht unbedingt“, seufzt der offensive Linksfuß, der gerne wieder in die Bundesliga oder ins Ausland will. „In der 2. Liga käme nur Klagenfurt infrage.“