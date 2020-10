Ich gehe davon aus, dass das Nightrace in Schladming am 26. Jänner stattfindet. Allerdings kann es heuer kein Skifest mit 40.000 Besuchern geben. Es wird nur eine minimale Anzahl an Zuschauern erlaubt sein. Beim Big Air Weltcup mit Anna Gasser haben wir am Kreischberg (8./9.1.) sogar eine Extra-Seilbahn. Wie in Schladming findet alles am Abend statt - da gibt’s keinen Publikumsbetrieb. Beim Weltcup der Nordischen Kombinierer vor Weihnachten in der Ramsau (18. - 20.12.) steht ohnehin der Sport im Vordergrund und nicht der Partyrummel. Wir denken, dass wir alle drei Weltcups durchziehen können - was wegen der Fernsehbilder wichtig ist. Die brauchen wir für unsere Sponsoren.