„Shock Rock Rebels“ veröffentlicht die Band als „Abo“ Version - insgesamt sechs 7-Inches aufgeteilt, die im zweimonatlichen Rhythmus erscheinen und direkt per Post zu den Abonnenten geschickt werden. Die erste Single ist „This Night On Halloween“ und erscheint mit einer dazugehörigen Box die Platz für die weiteren fünf Singles plus allerlei Goodies bietet, die stets aus neuen Ideen entstehen. Das auf 222 Stück limitierte Boxset war schon nach wenigen Tagen restlos ausverkauft. Das Album als komplettes Werk soll im September 2021 das Licht der Welt erblicken. Und am 31. Oktober 2021 hofft man auch, wie gewohnt wieder live in der Wiener Arena auftreten zu können.