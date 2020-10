„Zwei Wochen und viele schlaflose Nächte“ investierte Peter Bodingbauer mit Kollegin Bianca Hoflehner in die Entwicklung des digitalen Systems LOGME, das die Registrierungspflicht in der Gastro erleichtern soll. „Unser Ziel ist es, der Gastronomie zu ermöglichen, sich ganz auf die Betreuung von Gästen zu fokussieren. Die gesamte Registrierung und die Abwicklung im Verdachtsfall liegt bei uns“, so Bodingbauer. Außerdem haben die Gastronomen keinen Zugang auf Gästedaten, diese werden nur bei Bedarf an die Gesundheitsbehörde übermittelt, betont der 43-Jährige.