So wie das „virologische Quartett“ bereits am Montag, appelliert auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) in der Talk-Runde, den Weckruf der Regierung jetzt ernst zu nehmen, und die Maßnahmen mitzutragen. Würden die Menschen jetzt ihr Verhalten ändern und soziale Kontakte wieder reduzieren, könne man damit einen erneuten Lockdown verhindern.