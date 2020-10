Eingeschränkte Besuche

In den städtischen Seniorenzentren werden selbstverständlich die erhöhten Schutzbestimmungen des Landes Oberösterreich, insbesondere die eingeschränkte BesucherInnen-Regelung strengstens eingehalten. Weiters findet die Pflege ausschließlich in den Zimmern statt. Auch das jeweilige Betreuungspersonal, welches ausschließlich in der vorgeschriebenen Schutzausrüstung arbeitet, hat keinerlei Kontakt mit KollegInnen aus anderen Wohnbereichen. Die Stadt setzt weiterhin auf eine intensive Screening-Strategie mit den vorhandenen PCR-Tests. Die Agentur für Ernährungssicherheit und Gesundheit (AGES) führt darüber hinaus laufend Stichprobentests in Seniorenzentren durch.