So stieg die Zahl der Covid-19-Patienten in einem PBZ in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) laut Büro der Landesrätin um drei auf 46. In einem Zentrum in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) wurden neun weitere Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv getestet, die Gesamtzahl der Infektionen kletterte hier auf 47. Im Zusammenhang mit dem PBZ in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) wurden vier weitere Ansteckungen gemeldet, insgesamt waren 27 Personen betroffen.