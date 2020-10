SPÖ und FPÖ kündigen Widerstand an

SPÖ, FPÖ und rote Gewerkschafter stemmen sich gegen die von der ÖVP betriebene Abschaffung der Hacklerregelung. „Wer 45 Jahre hart gearbeitet hat, soll danach weiterhin ohne Abschläge in Pension gehen können“, forderte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried am Mittwoch mit Verweis auf die hohe Arbeitslosigkeit. Namens der FPÖ kündigte Niederösterreichs Landeschef Udo Landbauer massiven Widerstand an. Landbauer sieht einen „Anschlag auf die Leistungsträger“ durch die ÖVP: „Ich kenne keine andere Partei in diesem Land, die einen derart arbeitnehmerfeindlichen Zugang hat.“