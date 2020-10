Anschläge in Graz machen betroffen

Der Grazer Bildungs- und Integrationsstadtrat Kurt Hohensinner zeigte sich auch über die Entwicklung, die sich offline abspielt, besorgt und sprach konkret die Anschläge gegen die Synagoge und das Vereinslokal der RosaLila PantherInnen im August dieses Jahres an. In Graz werde man vor allem im Bildungsbereich ansetzen, um dem Antisemitismus schon früh den Nährboden zu entziehen. In den kommenden Wochen werde man das um 180.000 Euro geschnürte Präventionskonzept präsentieren, kündigte der Stadtrat an.