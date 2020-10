Das baltische EU-Land Lettland soll im kommenden Jahr die WM zusammen mit Belarus organisieren. Gespielt werden soll in den Hauptstädten Riga und Minsk. „Wir sind nicht überzeugt. Wir denken, dass es gegenwärtig faktisch unmöglich ist, Sicherheit in Belarus zu gewährleisten“, sagte Karins. Der Eishockey-Weltverband (IIHF) sollte daher prüfen, ob in Minsk die Sicherheit aller am Turnier Beteiligten garantiert werden kann. „Wir wären natürlich bereit, eine Meisterschaft zu organisieren, mit einem Abschnitt in Riga und dem anderen in einer anderen europäischen Stadt“, sagte Karins (unten im Bild).