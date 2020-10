„Man kann getrost sagen: Sowohl der Weltverband als auch die ungarischen Veranstalter gehen verantwortungsbewusst mit der aktuellen Situation um. Wir sind sehr dankbar, dass die IJF-World-Tour endlich wieder starten kann“, sagte Österreichs Verbandspräsident Martin Poiger. Österreichs Team absolvierte mit den Staatsmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Oberwart die Generalprobe für das Kräftemessen auf Weltebene. Ziel ist eine Platzierung unter den besten drei, wobei Michaela Polleres in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogram die besten Chancen hat.