Die Corona-Zahlung ist für all jene Menschen gedacht, die in den Monaten September, Oktober und November auf Arbeitssuche waren bzw. sein werden. Die Regierung hat dafür ein Budget in der Höhe von rund 200 Millionen Euro veranschlagt, wie Aschbacher erklärte. Die erste Einmalzahlung kostete laut Arbeitsministerium 180 Millionen Euro. Anspruchsberechtigt war, wer Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Überbrückungshilfe bezogen hat. Zeiten, in denen Krankengeld, Weiterbildungsgeld, Altersteilzeitgeld, Teilpension, Umschulungsgeld oder eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts bezogen wurden, zählen nicht.