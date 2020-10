Spannend, informativ, kritisch und objektiv: So kennen und so lieben die „Krone“-Leser ihre Tageszeitung, und so soll es auch bleiben. Doch was bisher im fernen Wien recherchiert und geschrieben wurde, wird seit Donnerstag im Herzen der burgenländischen Landesmetropole produziert. Nach langen Monaten der Vorbereitung und der Planung durften wir gestern unseren „Krone“-Standort in Eisenstadt, inmitten der Fußgängerzone, feierlich eröffnen.