Niko: „Kindern bringe ich ab sechs Jahren die richtigen Klettertechniken bei und sie lernen dabei schnell, auf sich und andere zu achten und ihre Grenzen zu akzeptieren. Aber auch rund 80-Jährige gehen bei uns in der Halle noch an ihr eigenes Limit.“ Platz dafür gibt es in der Kletterhalle Mühldorf, die im Vorjahr ihr zehnjähriges Jubiläum feierte, genug. „Die Kletterfläche beträgt 1250 Quadratmeter, zusätzlich haben wir einen Boulderraum und eine Kinderkletterhalle“, so Niko. Die Halle, die seit Jahresbeginn von der Gemeinde Mühldorf betrieben wird, zieht Kletterer aus ganz Oberkärnten und Osttirol an. Geschäftsführerin ist Vizebürgermeisterin Karoline Taure und sie hat zahlreichen Ideen, die sie auch umsetzt, wie Tickets für Urlauber und Angebote für Schulen. Denn Therapeuten haben festgestellt, dass Kinder mit Lese- und Rechtsscheibschwächen besser in der Schule werden, wenn sie zu klettern beginnen.